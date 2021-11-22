Розкрадання грошей на продуктах для дитсадків викрито у Черкасах, - СБУ

Встановлено, що у 2019 році один із департаментів Черкаської міської ради провів тендер на закупівлю продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів.

Після чого, обравши переможця, чиновники уклали з ним угоду на понад 4 млн грн, але згодом підприємці ініціювали внесення змін до договору, вказавши подорожчання продукції на майже мільйон гривень.

Як з'ясували правоохоронці, постачальник штучно завищив вартість продуктів харчування і вніс недостовірні дані до угоди для привласнення державних коштів.

Наразі керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності всіх причетних до "схеми" осіб.