Химзавод в Черкассах продал россиянам удобрений на 1,8 млн долларов: СБУ разоблачила схему

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов представители украинского химзавода нелегально переправили в Россию продукцию на сумму 1,8 млн долларов. Речь идет об оптовых поставках удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ.

Фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке. Сначала продукцию черкасского химзавода направляли к "посреднику", а оттуда в Россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса РФ "Щелково Агрохим" и "Альтеррит".

Как установило следствие, с начала полномасштабной войны фигуранты направили россиянам более 216 тонн химической продукции.

СБУ провела обыски по местам работы и проживания фигурантов, обнаружила документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сделки.

Подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) объявили руководителю черкасской компании. Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: химзавод в Черкассах поставлял удобрения в РФ (ssu.gov.ua)