Химзавод в Черкассах продал россиянам удобрений на 1,8 млн долларов: СБУ разоблачила схему

СБУ разоблачила руководство химзавода в Черкассах, который работал на Россию. С начала войны предприятие продало россиянам удобрений на 1,8 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
По данным следствия, в течение 2022-2024 годов представители украинского химзавода нелегально переправили в Россию продукцию на сумму 1,8 млн долларов. Речь идет об оптовых поставках удобрений и минералов для аграрной отрасли РФ.
Фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке. Сначала продукцию черкасского химзавода направляли к "посреднику", а оттуда в Россию. Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса РФ "Щелково Агрохим" и "Альтеррит".
Как установило следствие, с начала полномасштабной войны фигуранты направили россиянам более 216 тонн химической продукции.
СБУ провела обыски по местам работы и проживания фигурантов, обнаружила документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами сделки.
Подозрение по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) объявили руководителю черкасской компании. Участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: химзавод в Черкассах поставлял удобрения в РФ (ssu.gov.ua)
Напомним, ранее СБУ разоблачила сотрудников украинского холдинга, которые работали на Россию. Фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области припортового завода по производству сжиженного газа.
Также в Украине разоблачили персонал компании, который продавал оккупантам микрочипы для производства ракет и дронов.
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