Хімпідприємства відновлюють роботу після санкцій на товари з РФ, - аналіз

Ембарго, яке набрало чинності 1 липня 2019 року, поширюється на великий перелік товарів, серед яких мінеральні добрива (азотні, калійні та фосфорні), а також добрива з вмістом двох чи трьох поживних елементів - так звані "складні добрива", пише РБК-Україна з посиланням на статтю "Цензор.НЕТ".

"Раніше держава в особі Кабміну і РНБО ввела загороджувальні заходи в основному у відповідь на експансію російських азотних добрив на український ринок, що частково допомагало вітчизняному хімпрому зводити кінці з кінцями. Але на цей раз уряд вирішив піти далі – під заборону потрапили ще і складні добрива з РФ, частка яких у загальному обсязі імпорту тільки за результатами перших чотирьох місяців поточного року склала близько 55%", - пише автор матеріалу.

Як наголошується, травневе рішення Кабміну стало першим серйозним і однозначним кроком, який продемонстрував готовність уряду відстоювати національний інтерес.

"Виробникам усіх видів мінеральних добрив було дано чіткий сигнал – політика подвійних стандартів, коли Кабмін балансував між інтересами російських і українських виробників, відходить у минуле. Ринок повинен вчитися жити без росіян", - пише "Цензор".

Автор матеріалу звертає увагу, що загороджувальні заходи щодо російських корпорацій були прийняті не тільки з метою підтримки вітчизняного виробництва, але і у відповідь на дії уряду Російської Федерації, розширивши в квітні цього року санкційний список українських товарів.

За даними видання, особливо сприятливо травневе рішення Кабміну вплинуло на роботу державного підприємства "Сумихімпром" та Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМУ).

"Саме ці два підприємства є в Україні основними виробниками так званих складних добрив, потреба України в яких становить приблизно 1 млн тонн на рік", - йдеться в статті.

За даними "Цензора", українські "Сумихімпром" і ДЗМУ, що відновлює виробництво, сьогодні цілком здатні провести всю необхідну для потреб ринку продукцію – близько 70 тисяч тонн добрив місяць. На думку автора, навіть якщо потужностей українських виробників з якоїсь причини виявиться недостатньо, то імпорт з Білорусі покриє всі потреби, не кажучи вже про продукцію з Нідерландів і Фінляндії.

"Незважаючи на побоювання аграріїв і зусилля російських лобістів, які постійно звинувачують Кабмін у підіграванні українським корпораціям, протягом останнього року можна спостерігати поступовий вихід вітчизняного хімпрому з багаторічного штопору. Так, сьогодні, підприємства "Черкаський Азот" і "Рівнеазот" працюють практично на 100% своєї потужності. Вперше з початку військових дій на сході України почав нарощувати обсяги виробництва і Сєвєродонецький "Азот", що працює в безпосередній близькості від лінії розмежування на Донбасі, що, в свою чергу, є не тільки важливим фактором для ринку, але і в цілому для соціально-економічної ситуації в безпосередній близькості до зони ООС. Відновлює виробництво та повертає людей на робочі місця після практично повного простою в 2018 році один з флагманів вітчизняної хімічної промисловості – "Дніпроазот", - повідомляє "Цензор".

На думку автора статті, саме нинішня ситуація на азотних підприємствах України є найкращим доказом того, що якщо держава утримає санкції щодо російського хімпрому, або хоча б не здасть їх в односторонньому порядку, то буквально протягом декількох місяців і виробники складних добрив – "Сумихімпром" і ДЗМУ – повернуться до стабільної і безперебійної роботи.

Наголошується, що загороджувальні заходи, аж до повної заборони на імпорт російських добрив в Україні, в найближчі роки можуть знизити залежність українського АПК від російського впливу, а також можливе повне витіснення російської продукції з українського ринку.

"Український ринок залишиться конкурентним для всіх, крім корпорацій з РФ, і на ньому в однаковій мірі зможуть відкрито конкурувати як вітчизняні виробники, так і білоруси, голландці, фіни, прибалти та інші імпортери", - йдеться в матеріалі.

На думку автора, майбутній уряд навряд чи піде на одностороннє скасування санкцій щодо російських товарів, включаючи продукцію російського хімпрому.

"Поки що риторика і дії нової влади говорять про те, що приємні подарунки Російській Федерації новий уряд України в односторонньому порядку навряд чи зробить", - підсумовує видання.