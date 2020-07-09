Хімпідприємства Дніпропетровської області звернулися до Зеленському через імпорт

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку профспілок і працівників заводів, рішення чиновників спрямовані проти хімічної галузі України

Найбільші підприємства хімічної галузі Дніпропетровської звернулися з відкритим листом до президента України через рішення Кабінету міністрів України та Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо імпорту мінеральних добрив в Україну.

Про це йдеться у відкритих листах працівників "Дніпроазоту" та Дніпровського заводу мінеральних добрив (ДЗМУ), які були направлені в Офіс президента України за підсумками зборів трудових колективів, які пройшли на цьому тижні.

На думку профспілок і працівників заводів, рішення чиновників спрямовані проти хімічної галузі України та прийняті на користь іноземних виробників, включаючи російських.

"Результати спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтверджують наявність фактів і обставин, які є правовою основою для введення спеціальних обмежувальних заходів стосовно імпортних мінеральних добрив на внутрішньому українському ринку. Наявні дані вказують на наявність економічної доцільності та критичної необхідності впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених Законом України та нормами СОТ", - йдеться у листі "Дніпроазоту".

За словами хіміків, 22 червня 2020 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі прийняла рішення завершити спеціальне розслідування без запровадження будь-яких заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку та вітчизняних хімічних підприємств.

"Обсяги імпортної продукції, які в останні роки постійно зростають, створюють неконкурентну ситуацію на ринку в межах України та завдають відчутної шкоди національним підприємствам хімічної галузі. МКМТ фактично прийняла рішення, яке прямо суперечить висновкам спеціальних розслідувань Міністерства розвитку економіки, посилаючись на нібито "національні інтереси", суть яких не була донесена жодній із зацікавлених сторін", - зазначають представники "Дніпроазоту".

Своєю чергою, представники ПРАТ "ДЗМУ" заявляють, що державні органи, які повинні забезпечувати економічну самостійність України, розробляти і здійснювати загальнодержавні програми економічного розвитку України, своєю бездіяльністю і зневагою інтересів вітчизняних підприємств хімічної промисловості поглиблюють кризу в Україні.

"Питання введення обмежувальних заходів щодо імпорту добрив багатьма лобістами подається як обмеження конкуренції і як наслідок - зростання цін. Ми ні в якому разі не ставили метою такий розвиток подій, а лише вимагали і вимагаємо забезпечити умови завантаження наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього виробництва, і надати нам можливість зберегти робочі місця", - йдеться у зверненні до президента представників "Дніпроазоту".

За словами хіміків, крім "Дніпроазоту" і ДЗМУ до глави держави вже звернулися працівники таких підприємств, як "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", "Сумихімпром", черкаського "Азоту". Аналогічні звернення готують і інші представники галузі.

"На вітчизняних хімічних підприємствах працює близько 25 000 співробітників. Частина підприємств уже почала скорочення персоналу через важкий фінансовий стан, посиленого також карантинними заходами. Більшість хімічних підприємств є містоутворюючими. У більшості сімей заробітна плата є єдиним джерелом доходу", - йдеться у зверненні.

Представники підприємств хімічної галузі просять президента "почути голос трудових колективів українського хімпрому", і не дати "лобістам російського імпорту поставити під сумнів національні інтереси".

Нагадаємо, раніше трудові колективи підприємств хімічної галузі висловлювали стурбованість перспективою скорочення робочих місць на підприємствах внаслідок відмови Мінекономіки і МКМТ задовольнити вимоги українських виробників мінеральних добрив щодо запровадження спеціальних заходів імпорту мінеральних добрив в Україні, і закликали Кабінет міністрів до діалогу.