Хімія для басейнів

На сегодняшний день химия для бассейна является неотъемлемой его частью. Разнообразие препаратов может напугать, но бояться нечего, так как она помогает поддерживать ваш бассейн. Отказавшись от применения химических препаратов, вы приговорите ваш водоем к гибели, так как он сразу же начнет постепенно превращаться в болото. Ассортимент химии настолько большой потому, что у нее может быть самое разное назначение, от запуска бассейна и до осветления воды.

Виды химических препаратов

Есть 4 основные группы химических веществ, которые основываются на их назначении:

Обеззараживающие

Влияющие на уровень жесткости воды

Борющиеся с водорослями

Очищающие

Также существуют комбинированные препараты, которые объединяют в себе возможности сразу нескольких, из вышеперечисленных групп. Их покупают чаще чем остальные, так как многие борются с проблемой, когда она начинается бросаться в глаза. Есть отдельная группа веществ, предназначенных для контроля уровня pH (кислотно-щелочной баланс). От этого баланса зависит эффективность используемых препаратов.

Дезинфицирующие средства

Среди дезинфицирующих веществ популярными являются:

Хлор. Средства на основе хлора самые распространенные и надежные. Повышенная эффективность будет если температура воды в течение долгого времени превышала 28 градусов или в загрязненной воде. С уничтожением микробов хлор для бассейна справляется на отлично.

Активный кислород. Он не такой эффективный как хлор при сильном загрязнении, но его можно комбинировать с хлором. Действие у него значительно мягче и не меняет уровень pH. Вода после него очень мягкая и не сушит кожу и волосы.

Бром. Хлор и бром очень схожи между собой, но последний имеет некоторые преимущества: не влияет на кислотно-щелочной баланс, не сопровождается неприятным запахом, непривередлив к среде использования.

Регулирование уровня pH

Классификация средств регулирующих кислотно-щелочной баланс немного запутана, но в этом нет ничего страшного. По действию они бывают поднимающие и понижающие. Каждый из них может быть в сухом или жидком состоянии. Сухие смеси продаются в дозировках 1, 5 и 50 кг, а жидкость только в дозировке 30л.

Где купить химию для бассейна?

Купить любые виды химии сегодня можно даже не выходя из дома. Одним из магазинов с качественными препаратами является Poolcenter. В нем вас ждет широкий ассортимент товара от ведущих производителей. Если вы не понимаете какое средство вам нужно вы сможете проконсультироваться со специалистом прямо на сайте данного интернет магазина.