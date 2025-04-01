Himars получат новые боеприпасы меньшего калибра: для чего это нужно

Армия США выбрала Anduril Rocket Motor Systems для разработки и квалификации нового 4,75-дюймового SRM для поддержки дальнобойной высокоточной ракетной артиллерии армии.

Стоит заметить, что такое решение позволит увеличить емкость магазина у Himars, но сохранит при этом дальность, эффективность и смертоносность, необходимые на поле боя.

"4,75 дюйма потенциально позволяет разместить до 30 управляемых ракет в одной пусковой установке Himars, что значительно увеличивает боезапас в пределах существующих ограничений пусковой установки. Anduril - одна из первых", - говорится в заявлении.

Что известно о Himars

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - это высокомобильная реактивная артиллерийская система, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Она использует высокоточные ракеты, такие как GMLRS, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, а также ракеты ATACMS, которые могут уничтожать объекты на дистанциях до 300 км.

Главным преимуществом HIMARS является его мобильность - система установлена на колесном шасси, что позволяет быстро менять позиции после нанесения удара, избегая вражеского ответного огня.

Система HIMARS доказала свою эффективность на поле боя, в частности во время боевых действий в Украине. Благодаря высокой точности и дальности стрельбы она позволяет украинским военным уничтожать склады боеприпасов, командные пункты и логистические маршруты российских войск, ослабляя их наступательные возможности. Оперативная переброска HIMARS и эффективное взаимодействие с разведывательными средствами делают это оружие одним из ключевых элементов современной войны, что значительно меняет ход боевых действий.