HIMARS, IRIS-T и бронетехника. Германия выделила новый пакет помощи Украине

Помощь от Германии

Германия является одним из лидеров по оказанию Украине военной помощи. Берлин передал украинской армии системы ПВО, танки, бронированную технику, снаряды разных калибров и другое военное оборудование. Кроме того, в Германии проходят учения для украинских военных.

Недавно Германия объявила, что передаст Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot. По словам Министра обороны Германии, Украина получит четверть немецких запасов Patriot.

При этом Берлин отказывается предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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