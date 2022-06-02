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HIMARS вже в Європі: в Пентагоні розповіли як надаватимуть Україні ракетну артилерію

Фото: HIMARS вже в Європі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS перебувають вже у Європі. В Пентагоні розкрили подробиці того, як навчатимуть наших бійців користуватися важкою артилерією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони США з політики Коліна Кола.

"Чекаючи цього потенційного рішення президента Байдена, Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS в Європі, щоб забезпечити їх швидку доставку українцям", - повідомив Кол.

Що планує Пентагон:

  • Міноборони США розробило план, який передбачає негайне навчання українських військових управлінню ракетною системою;
  • тренінги з управління триватимуть близько трьох тижнів;
  • тренінги з обслуговування - близько двох тижнів.

Як відзначив заступник міністра оборони США з політики, США передають Україні HIMARS виключно для оборонних цілей й для наступу, який дозволить звільнити окуповані Росією території.

Спершу наша країна отримає чотири реактивні системи й боєприпаси, однак їх кількість Кол відмовився назвати.

Після використання ракетної системи у бойових діях, американці й українці проаналізують їхню ефективність та узгодять рішення щодо подальшої військової допомоги.

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