HIMARS вже в Європі: в Пентагоні розповіли як надаватимуть Україні ракетну артилерію

Перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS перебувають вже у Європі. В Пентагоні розкрили подробиці того, як навчатимуть наших бійців користуватися важкою артилерією.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони США з політики Коліна Кола.
"Чекаючи цього потенційного рішення президента Байдена, Міністерство оборони заздалегідь розмістило системи HIMARS в Європі, щоб забезпечити їх швидку доставку українцям", - повідомив Кол.
Як відзначив заступник міністра оборони США з політики, США передають Україні HIMARS виключно для оборонних цілей й для наступу, який дозволить звільнити окуповані Росією території.
Спершу наша країна отримає чотири реактивні системи й боєприпаси, однак їх кількість Кол відмовився назвати.
Після використання ракетної системи у бойових діях, американці й українці проаналізують їхню ефективність та узгодять рішення щодо подальшої військової допомоги.
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