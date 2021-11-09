ХХVI Всеукраїнський день логіста: Success stories у логістиці 2021 відбудеться у Києві 26 листопада 2021 р.

26 листопада у Києві відбудеться Головна щорічна подія для власників та керівників провідних логістичних компаній України – ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ЛОГІСТА: Success stories у логістиці 2021» .

Всеукраїнський День Логіста традиційно збере понад 300 управлінців логістичної галузі, щоб обмінятися досвідом із представниками бізнесу та експертами, обговорити тенденції розвитку логістики, поділитися своїми досягненнями, запозичити успішний досвід для подальшого підвищення ефективності власного бізнесу.

Серед учасників Всеукраїнського Дня Логіста 2021 року провідні компанії:

Meest Ukraine, Carlsberg Ukraine, Cushman & Wakefield, YUGCONTRACT, Алло, Пепсіко Україна, Тедіс Україна, Sotass LLC, ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна, Goodex, Consulting for Retail, Мурашина логістика, Фенікс Інвест Трейд, Богач Плюс, Керхер, Окко-драйв, мережа магазинів EVA, СВІТОЧ, Smart Group, Гілея, Яготинський маслозавод, UBC, EDIN, Слуно, Паперовий Змій, Родинна Ковбаска , Іпріс-Профіль, Дельта Плюс Україна, КОЛОРСТАР, Лантманнен Логістикс, Союз Автоматизаторів Бізнесу та інші.

Для учасників Конференції буде організовано три паралельні зали:

1 зал - Оптимізація транспортної логістики. Практичний досвід.

2 зал - Оптимізація складської логістики. Готові кейси щодо впровадження.

3 зал – ЗЕД. Нові реалії міжнародної логістики

У програмі конференції буде представлено найкращий український, світовий досвід та будуть висвітлені наступні питання:

Швидка обробка замовлень у польових умовах.

Європейські кейси поштово-логістичних рішень для бізнесу та їх імплементації в Україні.

KPI відділу транспорту, три справедливості в оплаті праці працівника та процес перегляду заробітної плати.

Остання миля у Е-комі на прикладі одного з найбільших маркетплейсів України.

Електронна ТТН: можливості бізнесу.

Використання системи управління складом Instock WMS на складах виробника рибної продукції в умовах холодної логістики.

Smart Pack – інноваційне рішення для оптимізації процесу завантаження на складах, РЦ та терміналах.

Перспективи розвитку логістичної нерухомості. Вартість, попит, територія.

З якими труднощами стикаються компанії під час автоматизації складських та логістичних систем?

Логістика дерев'яних палет, тренди ринку, готові працюючі рішення.

Впровадження та практика процесу Sales & Operations Planning у Карлсберг Україна.

Карантинні виклики та керування видами складських замовлень.

Як запустити поставки з нового РЦ за 3 місяці на 250+ магазинів?

Як перемагати у новій реальності. Трансформація логістичних операцій із фокусом на зростання.

Ризик-менеджмент у логістичній системі компанії.

Totalcheq. Перевірити все - швидко та зручно.

Роботизація у складській логістиці: кейс Fozzy Group.

Контроль митних органів ЗЕД та відповідальність за можливі порушення, спрощення митних процедур при ЗЕД у міжнародній торгівлі (статус АЕО).

Проблемні питання щодо визначення митної вартості. Коригування. Принципи підтвердження. Судова практика.

Також буде розглянуто багато інших актуальних питань.

Участь у Конференції надасть можливість учасникам:

- визначити варіанти вирішення проблем, пов'язаних із затримками на всіх етапах ланцюжка поставок, поліпшити ефективність складської обробки товарів;

- ознайомитися з рішеннями актуальних питань аутсорсингової логістики;

- отримати практичні рекомендації у сфері митної логістики;

- обмінятись унікальним досвідом з іншими учасниками логістичного ринку України;

- ознайомитися з новими логістичними рішеннями та послугами на виставці, яка відбудеться у рамках конференції та бути у тренді, використовуючи передові логістичні технології;

- провести переговори з потенційними клієнтами та партнерами, що дозволить налагодити нові ділові зв'язки та укласти угоди про співпрацю.

У рамках ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ ЛОГІСТА: SUCCESS STORIES У ЛОГІСТИЦІ 2021 року вперше в Україні відбудеться нагородження переможців національної Премії - Ukrainian Logistics Award-2021.



Партнери конференції:

Генеральний партнер/ІТ-Партнер - Системний інтегратор Sotass

Головний партнер по Автоматизації логістики - Consulting for Retail

Офіційний партнер логістики останньої милі - Ant-logistics

Офіційний партнер – ТЕДИС Украина

Офіційний логістичний партнер - Міст Експрес

Палетний партнер – Богач Плюс

ІТ Консалтинговий партнер - Слуно Украина

ІТ партнер – Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер Міжнародних перевезень - Global Logistics

Партнер кава-брейків – Фенікс Інвест Трейд

Трансформаційний партнер - YouCoach

Інноваційний логістичний партнер – Logistic Plus Ukraine

Логістичний партнер – SAT

Партнер електронних рішень - EDIN

Ознайомитись з детальною інформацією, програмою та зареєструватись на Конференцію ХХVI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ЛОГІСТА 2021 можна за посиланням ТУТ . Використовуйте промокод: RBK та отримайте знижку 5%.

Обговорити умови участі в Конференції як Партнера (спонсора) та швидко зареєструватися як учасник можна за телефоном: +38 067 828 2259