Хет-трики в Любляне и Измире, первая победа Франции: что произошло в Лиге наций

"Скуадра Адзурра" на выезде разобралась с Израилем. Повели итальянцы под занавес первого тайма – Димарко подал с угла штрафной, а Фраттези замкнул навес головой. Во второй половине удвоил преимущество сборной Италии Кин, сыграв на добивании после удара Распадори. На последней минуте Абу Фани подсластил хозяевам горечь поражения классным ударом вторым темпом после стандарта.

Тем временем французская сборная обыграла Бельгию. На 29-й минуте открыл счет Коло Муани, завершив из пределов штрафной затяжную атаку "трехцветных". Закрепил преимущество сборной Франции после перерыва Дембеле. Он принял мяч на углу штрафной, ушел в сторону от двух защитников и мощно пробил под перекладину. Победа позволила команде Дидье Дешама догнать бельгийцев (по 3 очка).

Сольный номер в столице Словении исполнил Шешко. Форвард немецкого РБ "Лейпциг" оформил все три мяча со сборной Казахстана. Сначала он самостоятельно переиграл всю оборону гостей и элегантно подсек мяч над вратарем. Затем Шешко сыграл на добивании после прохода Стояновича. А во втором тайме нападающий головой замкнул дальнюю штангу после навеса со штрафного.

Хет-трик оформил и турок Актюркоглу. Вингер лиссабонской "Бенфики" открыл счет в дебюте, протолкнув мяч в угол ворот. Впрочем, в середине тайма Исландия сравняла счет усилиями Палссона после углового. Актюркоглу вернулся в дело после перерыва. Сначала он роскошно уложил под дальнюю штангу из-за пределов штрафной, а затем элегантно реализовал выход один на один с голкипером.