ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Херсонській області зник журналіст Олег Батурин

Новость на русском →
Херсон, Неділя 13 березня 2022 01:30
У Херсонській області зник журналіст Олег Батурин Фото: журналіст Олег Батурин (facebook.com/oleh.baturin)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Каховці Херсонської області ввечері 12 березня зник журналіст Олег Батурин. Йому зателефонував знайомий і призначив зустріч на автостанції, проте з неї він не повернувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут масової інформації.

Як повідомила Інституту дружина журналіста, її чоловікові близько 16:00 подзвонив знайомий і запропонував зустрітися на автостанції, яка знаходиться неподалік. За її словами, Батурин пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи.

"Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", - додала вона.

У місцевих чатах повідомляють, що близько 16:50 біля автостанції були помічені російські військові.

Олег Батурин працює журналістом у газеті"Новий день".

За даними Інституту, в Херсонській області після російської окупації закриваються місцеві новинні видання. Так, у Генічеську припинило роботу інтернет-видання"Новий візит". Крім того, журналісти скаржаться на погрози з боку загарбників.

"Росіяни мені телефонують і погрожують. Називають ім'я і пояснюють, що зі мною зроблять", - розповіла журналіст "IPC-Генічеськ" Ірина Старосілець.

Війна Росії проти України триває 18-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді