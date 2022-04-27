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У Херсонській області окупанти взяли місцевих фермерів у "рабство"

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Україна, Середа 27 квітня 2022 17:23
У Херсонській області окупанти взяли місцевих фермерів у "рабство" Фото: у Херсонській області окупанти змушують фермерів працювати на них (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Херсонщині російські окупанти дозволили аграріям сіяти тільки зерно і соняшник та вимагають, щоб фермери погоджувалися безоплатно віддавати більшість майбутнього врожаю загарбникам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховоної Ради України з прав людини Людмилу Денісову.

У Чаплинському районі рашисти примушують аграріїв своєю технікою копати окопи. Окупаційна влада так званої «ЛНР» у Сватівському районі закликає фермерів розпочати посівну. Майбутній врожай буде націоналізовано на користь росії, лише невелика частка залишиться фермерам.

"Ворог вивозить до тимчасово окупованого кримського півострова зерно, викрадене в українських фермерів. Окупанти пограбували Новоолексіївський елеватор і вивезли зерно до Криму. Підтвердженням цьому можуть бути повідомлення жителів Севастополя, які розповідають, що кілька днів тому запрацював морський термінал з перевалки зерна, запасів якого в Криму просто не існує", - написала Денісова.

Також вона додала, що очевидці з АР Крим повідомляють, що на півострові розпочався продаж овочів, вивезених з тимчасово окупованої території Херсонщини. За останній тиждень на оптовий ринок доставили понад 40 тон капусти та редиски.

Нагадаємо, російські ЗМІ росповсюджують інформацію про створення у Херсонській області на окупованій території нових "адмінстрацій".

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