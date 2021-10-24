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У Херсонській області в лісі знайшли тіло співробітника поліції

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Херсонська область, Неділя 24 жовтня 2021 20:46
У Херсонській області в лісі знайшли тіло співробітника поліції Фото: тіло поліцейського знайшли в Херсонській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Херсонській області сьогодні, 24 жовтня, у лісі знайшли повішеним співробітника Управління патрульної поліції. Тіло правоохоронця виявив 59-річний чоловік, який прогулювався по лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Як встановили оперативники, що прибули на місце події, загиблим є 32-річний співробітник патрульної поліції в Херсонській області. Після цього на місце терміново виїхали керівництво обласного главку поліції, Управління патрульної поліції та представники управління внутрішньої безпеки.

"В ході огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Наразі відкрите кримінальне провадження, в рамках якого проводяться необхідні експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського", - розповіли в поліції.

Крім того, правоохоронці повідомили про подію Державне бюро розслідувань.

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Патрульна служба Херсонская область
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