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У Херсонській області експоліцейський організував видачу російських паспортів

Фото: у Генічеську експоліцейський організував видачу російських паспортів (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній поліцейський у Генічеську Херсонської області перейшов на бік Росії. Він організував видачу російських паспортів місцевим жителям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Херсонської області.

За даними слідства, у травні 2022 року експоліцейський почав добровільно працювати на окупантів. Він став "начальником Генического РО ГУ МВД в Херсонской области".

Він організував роботу незаконного правоохоронного органу, у тому числі так званого "відділу визово-паспортной службы". Саме цей орган здійснює примусову паспортизацію громадян України.

Проти колаборанта відкрили кримінальну справу за ч. 7 ст. 111-1 ККУ та оголосили підозру. Йому загрожує до 15 років тюремного ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Запоріжжі викрили чиновників, який організував схему для "пришвидшеного" виїзду на окуповану територію.

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