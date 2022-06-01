RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсонській області диверсанти намагалися прорватися в тил підрозділів ЗСУ

Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У районі Добрянки, на півночі Херсонської області ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в тил українських підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оперативного командування "Південь".

Спроба ДРГ була невдалою, оскільки захисники України дали відсіч і загарбникам довелося ретируватися на вихідні позиції.

Крім того, окупанти проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10", але точний постріл нашого зенітно-ракетного підрозділу знищив ворожу техніку.

Нагадаємо, в МВС розповіли, скільки диверсантів вдалося зловити в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, і як звичайні громадяни допомагають у цьому.

Ми також писали про те, що СБУ затримала російського агента, який хотів вступити до лав ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьВійна Росії проти України