В херсонском микрорайоне Корабел изменили комендантский час

Также частично отменен запрет на въезд в некоторые части микрорайона Корабел. С завтрашнего дня жители могут попасть в свои дома на Нефтегаване.

Однако, начиная с площади Гидропарк по улице Марии Фортус, запрещен въезд и пребывание в связи с проведением мероприятий по разминированию и обеспечению ситуации безопасности.

Кроме того, 27 и 28 июня в Херсоне не будут курсировать троллейбусы. Это связано с обстрелом коммунального предприятия, в результате которого трое работников погибли, еще трое ранены.

Ситуация в Херсоне

Напомним, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС, Херсон и часть населенных пунктов области затопило. Уровень воды поднялся на несколько метров. В настоящее время вода почти отступила, спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, вызванными оккупантами.

При этом российские войска продолжают обстреливать Херсон и область. В частности, сегодня армия РФ ударила по Херсонской области запрещенными зажигательными боеприпасами. Под удар попали Херсон и поселок Антоновка.

По данным администрации, из-за обстрелов горели жилые дома, поврежден водопровод, газопровод и объект критической инфраструктуры.