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У херсонского предателя из команды Сальдо провели обыски. Нашли "подарок Путина"

Фото: ГБР провело обыски у коллаборанта из окружения Сальдо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители провели обыски у коллаборанта из оккупационной администрации Херсона. У него нашли подарок якобы от российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Обыски провели у так называемого "первого заместителя мэра Херсона", который после освобождения города сбежал на оккупированную территорию. У коллаборанта из окружения "губернатора" временно оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо нашли документы, которые могут служить доказательной базой для следствия.

Также ГБР нашло наградные часы. Сам предатель хвастался, что якобы получил их в подарок от Путина за теплую встречу "новой власти".

"Когда же Вооруженные силы Украины стали освобождать Херсон, фигурант убежал вместе со своими кураторами так, что бросил и часы, и все остальное имущество. Наверное, большим разочарованием для коллаборанта станет то, что найденные часы оказались обычной подделкой в худшем исполнении "русской глубинки"", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о заочном оглашении предателю подозрения.

Фото: у херсонского коллаборанта нашли часы от Путина (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее ГБР провело обыски у херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, у так называемого "губернатора" нашли важные документы и российскую литературу.

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