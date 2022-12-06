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В Херсонской области нашли еще одну пыточную оккупантов

Фото: в помещении бывшего райсуда российские оккупанты удержали украинцев (t.me/pgo.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В Херсонской области сотрудники областной прокуратуры обнаружили еще одно помещение, которое российские оккупанты превратили в пыточную и в котором удерживали украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

По сообщению прокуратуры, во время оккупации в этом доме вблизи Херсона, где до войны размещался районный суд, дислоцировались российские военные и использовали здание в качестве штаба.

По предварительной информации, в камерах оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией. Следственные действия правоохранителей помогли выявить ряд вещественных доказательств, которые были изъяты. Среди них - списки 112 граждан, к которым могли применять физическое и психологическое давление. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий оккупантов.



"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, факты военных преступлений российских оккупантов продолжают фиксировать в освобожденном Херсоне. Среди таких - пыточные камеры, которые обустраивали захватчики для содержания и издевательства над патриотами, которые не желали сотрудничать с врагом.

Кроме того, в освобожденной Снегиревке Николаевской области российские оккупанты тоже устроили застенки, где допрашивали местных жителей.

Ранее мы писали, что российские военные во время оккупации Харьковской области уничтожали все украинское, в частности сферу образования. Учителей пытали и заставляли русифицировать детей.

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