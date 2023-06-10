RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области ввели ограничение на пользование водой из Днепра

Фото: В Херсонской области ввели ограничение на пользование водой из Днепра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области ввели запрет на пользование водой из акватории реки Днепр. Решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Штаба ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС российскими террористами в Telegram.

Он отметил, что значительное количество домохозяйств, канализационных сооружений, территорий населенных пунктов Херсонской общины подверглись подтоплению.

"Как следствие - воды имеют высокую степень загрязнения. На территории Херсонской МТГ действует запрет купания, водопоя животных, забора воды, вылова рыбы в акватории Днепра и акватории других водоемов, местах затопления (подтопления) населенных пунктов Херсонской МТГ", - заявил Мрочко.

Подрыв Каховской ГЭС

Подрыв российскими Каховской ГЭС привел к экоциду. Помимо этого, в результате подрыва дамбы оказались затопленными населенные пункты. Также под водой оказались 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав ГЭС, нанесли ущерб окружающей среде на 55 млрд гривен.

Также после подрыва дамбы начался массовый мор рыбы. Жителям затопленных населенных пунктов запретили ловить рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины