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В Херсонской области в результате обстрела погибла гражданская

Фото: в Херсонской области в результате обстрела погибла гражданская (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы открыли огонь по селу Тягинка Херсонской области. В результате ударов погибла гражданская

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Террористы открыли огонь по населенному пункту около 11:30.

"Под удар врага попала 54-летняя женщина, которая шла по улице. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин. 

Ситуация в Херсонской области 

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 20 декабря, террористы совершили 131 обстрел по территории региона. Всего было выпущено 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По Херсону россияне выпустили 30 снарядов. Враг попал по:

  • жилым кварталам населенных пунктов области;
  • территории завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

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