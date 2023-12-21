В Херсонской области в результате обстрела погибла гражданская

Террористы открыли огонь по населенному пункту около 11:30.

"Под удар врага попала 54-летняя женщина, которая шла по улице. К сожалению, она получила травмы, несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал Прокудин, за прошедшие сутки, 20 декабря, террористы совершили 131 обстрел по территории региона. Всего было выпущено 687 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, БПЛА и авиации. По Херсону россияне выпустили 30 снарядов. Враг попал по:

жилым кварталам населенных пунктов области;

территории завода в Херсоне.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.