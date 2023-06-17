В Херсонской области гражданский подорвался на мине
В селе Борозенское Херсонской области гражданский подорвался на российской мине во время выполнения полевых работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации.
"Из-за детонации взрывчатки 36-летний мужчина получил ожоги 20% тела - лица, рук и ног. Раненого доставили в ожоговое отделение в Кривом Роге. Его состояние - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.
ОВА призывает не посещать территории, которые еще не были обследованы саперами. Больше всего российских мин в лесополосах, полях, на побережьях водоемов и обочинах дорог.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правобережья Херсонской области россияне все чаще начали обстреливать правый берег Херсонской области с помощью минометного и артиллерийского оружия, а также используя авиацию.
Например, согласно информации Херсонской ОГА, за прошедшие сутки, 16 июня, оккупанты обстреляли мирные населенные пункты региона. Всего было выпущено 314 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и беспилотников.
"По Херсону враг выпустил 44 снаряда. Попали в здания учебных, административных учреждений и заведения торговли. Также российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области", - добавляет ОВА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.