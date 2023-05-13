RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Херсонской области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

Фото: в Херсонской области сокращают комендантский час (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Херсонская область сокращает продолжительность комендантского часа. Новые правила заработают с 16 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в эфире телемарафона.

Он подтвердил, что область вместе с Херсоном изменяет продолжительность комендантского часа. Он будет действовать каждый день с 21:00 до 05:00.

"На совете обороны мы приняли это решение. Это распространяется на всю освободившуюся часть Херсонской области", - отметил Прокудин.

Напомним, ранее городские власти Херсона сообщили об изменениях комендантского часа. Новые правила начнут работать со вторника, 16 мая.

Кроме того, в Херсоне напомнили, что покупать алкоголь можно только в период с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, с 5 по 8 мая в Херсоне вводили продолжительный комендантский час.

Местные власти отметили, что во время длительного комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден тайник оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьКомендантский час