В Херсонской области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

Он подтвердил, что область вместе с Херсоном изменяет продолжительность комендантского часа. Он будет действовать каждый день с 21:00 до 05:00.

"На совете обороны мы приняли это решение. Это распространяется на всю освободившуюся часть Херсонской области", - отметил Прокудин.

Напомним, ранее городские власти Херсона сообщили об изменениях комендантского часа. Новые правила начнут работать со вторника, 16 мая.

Кроме того, в Херсоне напомнили, что покупать алкоголь можно только в период с 10:00 до 15:00.

Как сообщалось, с 5 по 8 мая в Херсоне вводили продолжительный комендантский час.

Местные власти отметили, что во время длительного комендантского часа были задержаны корректировщики артиллерийского огня и найден тайник оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.