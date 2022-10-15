В Херсонской области в штабе оккупантов нашли "военную форму" для детей (фото)

В Херсонской области обнаружили бывший штаб оккупантов. В нем обнаружили партию "военной формы" для детей и другие товары для подкупа мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Штаб россиян СБУ обнаружила в освобожденном селе Новоалександровка. Оккупанты использовали сельский совет в качестве базы для проведения "референдума".

В помещении нашли милитаристическую детскую одежду, копирующую форму российских войск. Такими "подарками" и бесплатными продуктами оккупанты хотели подкупить жителей для голосования на фейковом волеизъявлении.

Когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям. Склонив к сотрудничеству двух коллаборантов, оккупанты отправили их и автоматчиков проводить домовый обход. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса "за".

СБУ получила списки, учредительные данные и всю необходимую информацию на каждого коллаборанта.

Фото: СБУ обнаружила штаб оккупантов в освобожденной части Херсонской области (ssu.gov.ua)