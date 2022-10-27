ua ru
Чт, 27 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области во время разминирования территорий погиб полковник полиции

Новина українською →
Четверг 27 октября 2022 10:21
В Херсонской области во время разминирования территорий погиб полковник полиции Фото: в Херсонской области во время разминирования территорий погиб полковник полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсонской области в Бериславском районе при разминировании территорий погиб руководитель взрывотехников областной полиции Александр Козюра.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции.

Отмечается, что Козюра вместе со своими коллегами проводили разминирование лесополосы вблизи населенного пункта Белоусово Великоалександровской территориальной общины.

"К сожалению, 42-летний полковник полиции в ходе исполнения служебных обязанностей погиб при попытке обезвредить взрывоопасный предмет, который оставивили после себя российские захватчики", - добавляет пресс-служба.

У мужчины остались жена и двое детей в возрасте 5 и 10 лет.

В Херсонской области во время разминирования территорий погиб полковник полиции

Фото: Александр Козюра (t.me/UA_National_Police)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков
NEWS
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
За 40 минут ВСУ на юге сбили российские самолет и вертолет
DAILY
"Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов
Роман Чернышевкорреспондент "Азовец" Владислав Дутчак: Россияне сами сделали из украинцев националистов