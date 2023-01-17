В Херсонской области оккупанты заблокировали мобильную связь украинских операторов

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты пытаются изолировать гражданское население на временно оккупированных территориях Херсонской области от доступа к альтернативным источникам информации. Наряду с остановкой трансляции всех украинских телеканалов, захватчики сделали доступной мобильную связь только российских операторов", - говорится в сообщении.