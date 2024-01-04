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В Херсонской области из-за российского обстрела пострадала женщина

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

Российские войска ударили по Новотягинке. Из-за обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу.

Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшей.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Так, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне . В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области.

Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

После этого Минреинтеграции заявили об усилении мер безопасности для пассажиров.

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Херсонская областьВойна России против Украины