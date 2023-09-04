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В Херсонской области из-за обстрела ранен ребенок

Фото: в Херсонской области из-за обстрела ранен ребенок (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты обстреляли поселок Солнечное Херсонской общины. Во время атаки ранения получил 11-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Вчера в поселке Солнечное Херсонского общества под удар врага попал 11-летний мальчик. У него диагностировали минно-взрывную травму, а также ранение ног", - рассказал он.

По его словам, в состоянии средней тяжести пострадавшего доставили в больницу.

"Медики делают все возможное, чтобы уберечь детскую жизнь и здоровье", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсонской области

Часть Херсонской области остается оккупированной российскими войсками с февраля 2022 года. В связи с этим Херсон и населенные пункты, расположенные на линии фронта постоянно обстреливаются.

Например, буквально 3 сентября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В этот раз они били по жилым домам в Белозерке. Под обстрел попала семья - 35-летний глава семейства погиб, а его 36-летняя супруга и 9-летняя дочь получили ранения.

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Херсонская область