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"Херсонская областная энергоснабжающая компания" объявила о банкротстве из-за долгов в энергетике

Фото: "Херсонская областная энергоснабжающая компания" объявила о банкротстве из-за долгов в энергетике
Автор: Александр Мороз

Кризис неплатежей в энергетике вынудил "Херсонскую областную энергоснабжающую компанию" объявить о банкротстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Из-за кризиса неплатежей за потребленную электроэнергию в условиях войны ООО "Херсонская областная ЭК" оказалось в тяжелом финансовом состоянии, и имеет значительную кредиторскую задолженность перед ГП "Гарантированный покупатель", ГП "НАЭК "Энергоатом", ГП НЭК "Укрэнерго", АО "Херсон" ", АО "Николаевоблэнерго", и частными домохозяйствами производящими электроэнергию", - говорится в нем.

Отмечается, что за период военных действий и оккупации Херсонщины значительно снизился уровень расчетов потребителей за потребленную электроэнергию. В общей сложности потребители задолжали "Херсонской областной энергоснабжающей компании" более 2 млрд грн.

"Ситуация с расчетами остается критической, левобережная часть Херсона остается оккупированной, предприятия массово разграблены и повреждены в результате обстрелов и в настоящее время по большинству не платежеспособны. Значительное количество бытовых потребителей не платят долги", - отметили в компании.

"Херсонская областная энергоснабжающая компания" продолжает вести свою деятельность, но впоследствии она сообщит о точной дате, когда она уже окончательно прекратит поставлять электрическую энергию потребителям.

Напомним, ранее "Энергоатом" пообещал показать план погашения долгов перед поставщиками электроэнергии за 2023 год до конца года.

В то же время в энергетическом комитете Верховной рады сообщили, что компания "Энергоатом" пока не предоставила график выплаты многомиллиардной задолженности.

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Херсон