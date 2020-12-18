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Риба на мільйон: на українських Мальдівах знайшли браконьєрський вилов

Автор: РБК-Україна

Поблизу Джарилгацького Національного природнього парку правоохоронці знайшли браконьєрські сітки. До них потрапили червонокнижні риби та краби - збитки становили б понад мільйон гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні зазначено, що інспектори відділення поліції в порту "Херсон" під час відпрацювання акваторії Чорного моря знайшли у воді браконьєрські сітки. У сітки, знайдені поблизу Джарилгацького Національного природнього парку у Скадовському районі, впіймалися осетри, білуги та краби, занесені до Червоної книги.

Інспектори знайшли 9 осетрів російських, 3 білуги та 5 крабів трав’яних. Також з сіток були звільнені два катрани (чорноморські акули), стільки ж скатів та ще 23 краби. Весь вилов відпустили живим назад у воду.

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Збитки від дій браконьєрів могли становити понад мільйон гривень.

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників, які розмістили незаконні знаряддя лову.

Нагадаємо, навесні 2017 року в Одеській області на узбережжі Чорного моря винесло хвилями кілька десятків мертвих дельфінів, причиною загибелі яких стали дії браконьєрів.

РБК-Україна писало, що у Чорнобильській зоні виявили трупи коней Пржевальського, які потрапили у пастки-петлі з металевого троса на великих копитних, встановлені людьми.

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