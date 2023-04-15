В Херсоне снова раздались взрывы

В субботу, 15 апреля, в Херсоне третий раз за день раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Отметим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсоне сегодня уже дважды раздавались взрывы.

Также ранее мы писали, что за четверг, 13 апреля, россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два человека.

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