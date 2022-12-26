В Херсоне утром слышны взрывы: тревогу не объявляли

В Херсоне утром 26 декабря прогремели взрывы. В городе и области воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
По данным СМИ, в Херсоне слышали звуки около 07:16 часов.
Следует отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация о том, что опасность миновала.
Напомним, по словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, обстрелы Херсона российскими войсками не являются их местью.
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