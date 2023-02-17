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В Херсоне разоблачили коллаборантов, которые во время оккупации организовали рыночный "бизнес"

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Пятница 17 февраля 2023 19:05
В Херсоне разоблачили коллаборантов, которые во время оккупации организовали рыночный "бизнес" Фото: в Херсоне разоблачили коллаборантов, организовавших во время оккупации рыночный "бизнес" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне разоблачили банду коллаборантов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации города и организовали незаконный бизнес.

Об этом РБК-Украина ссылается на Telegram-канал МВД Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области совместно со следователями областной полиции разоблачили членов организованной преступной группы, которая действовала на территории Херсона во время оккупации. В ее состав входило 5 человек. Среди них - директор коммунального предприятия "Центральный рынок", - пишет пресс-служба.

После перехода на сторону врага, предатели заняли должности руководящего состава КП и действовали под контролем оккупационных властей.

Позиционируя себя как "администрация рынка", коллаборационисты контролировали процесс и выдавали "разрешение" другим на торговлю на территории рынка, а также заставляли регистрироваться в так называемой налоговой службе и вести расчеты в рублях.

"Администрация" отчитывалась перед "налоговыми органами" оккупационной власти, а финансовые расчеты осуществляли через банки России", - добавляет пресс-служба.

После деоккупации Херсона, "директор" рынка и двое его помощников сбежали на неподконтрольную территорию. Другие предатели были задержаны.

Фото: в Херсоне разоблачили коллаборантов, организовавших во время оккупации рыночный "бизнес" (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине недавно приговорили к 14 годам тюрьмы четырех коллаборантов, корректировавших удары врага по Донецкой области.

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