В Херсоне от детонации снаряда погиб гражданский, пытался самостоятельно разобрать его
В Херсоне от детонации снаряда погиб 59-летний гражданский. Мужчина пытался распилить его у себя в гараже.
Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.
Глава ОВА заявил, что разминирование территорий - исключительно работа профессионалов, которые способны безопасно решать такие задачи.
"Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - добавил Прокудин.
Минная опасность
Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:
- избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
- не цеплять любые подозрительные предметы;
- не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.
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