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В Херсоне от детонации снаряда погиб гражданский, пытался самостоятельно разобрать его

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Суббота 15 июля 2023 13:30
В Херсоне от детонации снаряда погиб гражданский, пытался самостоятельно разобрать его Фото: в Херсоне от детонации снаряда погиб гражданский, пытался самостоятельно разобрать его (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсоне от детонации снаряда погиб 59-летний гражданский. Мужчина пытался распилить его у себя в гараже.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вероятно, 59-летний мужчина распиливал снаряд у себя в гараже. Тот сдетонировал, из-за чего херсонец получил ранения несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

Глава ОВА заявил, что разминирование территорий - исключительно работа профессионалов, которые способны безопасно решать такие задачи.

"Поэтому, если увидели, взрывчатку не рискуйте, а обратитесь к спасателям или полицейским", - добавил Прокудин.

Минная опасность

Из-за минной опасности гражданских призывают быть максимально осторожными, в частности:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо сообщить об этом в ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101 и 102.

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