В Херсоне отменяют "сухой закон": когда разрешат продавать алкоголь

"Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц отменить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона", - сказал он.

Так, с 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 до 15.00.

При этом продажи алкоголя военнослужащим и работникам правоохранительных органов остаются под запретом.

По словам Прокудина, при действии "сухого закона" в городе процветала нелегальная торговля, прямые доставки из Николаева, а также появились так называемые "алколомбарды", куда сдают ворованные напитки. Это значительно усугубило криминогенную и экономическую ситуацию в Херсоне.

Отметим, что в Украине продолжают дорожать алкоголь и сигареты.

Тем временем в ОП предлагают запретить покупку сигарет и алкоголя за наличные.

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