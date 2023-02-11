В Херсоне прогремел мощный взрыв: в сети пишут, что горит частный дом

Утром 11 февраля в Херсоне прогремел мощный взрыв. В сети пишут, что после "прилета" горит частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Стоит отметить, что на данный момент официальной информации от властей нет.

Местные Telegram-каналы публикую фото, на котором видно, как после взрыва над Херсоном подымается густой дым.

По словам жителей города, взрыв был настолько мощным, что тряслись некоторые дома.

Напомним, за минувшие сутки россияне 63 раза атаковали Херсон и область. Вследствие обстрелов повреждены жилые дома и здание ж/д вокзала, также есть раненые.

Также вчера мы писали, что оккупанты около полудня нанесли удар с артиллерии по многоэтажке в микрорайоне Остров в Херсоне. Одна из гражданских получила тяжелые ранения.

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