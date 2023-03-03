В Херсоне прогремели взрывы
Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
В пятницу, 3 марта, в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
На данный момент в городе и области тревогу не объявляли.
Официальной информации по поводу взрывов в Херсоне пока не поступала.
Напомним, в Херсонской области два человека подорвались на минах. В первом случае мужчина принес снаряд домой, во втором – из-за взрыва загорелся трактор, водителя спасли.
Кроме того, в Херсонской области на российской мине подорвался мужчина. ЧС произошло вблизи села Давидов Брид. Мужчина остался без части правой ноги.
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