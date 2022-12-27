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В Херсоне раздались взрывы

Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Херсоне в который раз за день слышатся взрывы. Об их причинах пока ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Воздушная тревога в городе пока не объявлена.

Предыдущие взрывы слышали горожане сегодня около 15 часов дня.

Напомним, вчера российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

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ХерсонВзрывОбстрілВойна России против Украины