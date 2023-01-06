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В Херсоне раздаются мощные взрывы

Фото: в Херсоне 6 января раздаются мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Херсон с утра находится под обстрелом оккупационных российских войск. В городе жители слышны мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено 09:31. Известно о сильном пожаре в частном секторе города. Очевидцы сообщают о погибшем.

"В Херсоне сейчас слышны мощные взрывы", - пишут в сети.

Между тем, местные паблики также сообщают о дыме над городом и о возможных пострадавших.

"На горизонте виднеется дым, берегите себя... Очевидцы сообщают о пострадавших", - добавляют Telegram-каналы.

Напомним, что сейчас под обстрелом российских войск находится и Краматорск Донецкой области.

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ХерсонОбстрілВзрыв