В Херсоне раздаются мощные взрывы

Обновлено 09:31. Известно о сильном пожаре в частном секторе города. Очевидцы сообщают о погибшем.

"В Херсоне сейчас слышны мощные взрывы", - пишут в сети.

Между тем, местные паблики также сообщают о дыме над городом и о возможных пострадавших.

"На горизонте виднеется дым, берегите себя... Очевидцы сообщают о пострадавших", - добавляют Telegram-каналы.

Напомним, что сейчас под обстрелом российских войск находится и Краматорск Донецкой области.

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