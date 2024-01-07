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В Херсоне из-за российских обстрелов погиб мужчина

Херсон, Воскресенье 07 января 2024 10:42
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В Херсоне из-за российских обстрелов погиб мужчина Фото: в Херсоне из-за российских обстрелов погиб мужчина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты утром 7 января обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрачко в Telegram.

Отмечается, что во вражеских обстрелах в Херсоне тяжелые ранения получил 62-летний мужчина. Его госпитализировали.

Как сообщают местные власти, медики пытались спасти раненого мужчину. Но травмы, полученные им, оказались смертельными.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью прошлого года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон. Это был один областной центр, оккупированный россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы из тяжелого вооружения и беспилотников.

Так, за минувшие сутки противник совершил 89 обстрелов Херсонской области. В результате атак пять человек были ранены, среди пострадавших двое детей.

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