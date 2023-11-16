В Херсоне из-за обстрела России погибла женщина

Российская армия сегодня вечером, 16 ноября, нанесла массированный удар по Херсону. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, Херсонскую областную прокуратуру и главы Херсонской ОВА Алесандра Прокудина.
"В результате недавнего обстрела центра города Херсона со стороны российских оккупационных войск погибла 75-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент вражеской атаки она была в своей квартире.
В прокуратуре сообщили, что около 19:30 российская армия массивно обстреляла город Херсон.
Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pho.gov.ua)
Шестеро горожан, среди которых 15-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести. Данные уточняются.
Повреждены частные и многоэтажные дома, линии электропередач, автотранспорт.
Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен.
"Без света остались некоторые районы города", - написал глава области.
По его словам, энергетики начнут аварийно-восстановительные работы завтра утром.
Напомним, российские оккупанты продолжают удерживать под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им бить по населенным пунктам правого берега с помощью артиллерии и управляемых авиационных бомб.
Херсон регулярно находится под обстрелами оккупантов. В городе из-за таких атак гибнут и получают ранения мирные жители.
Уже вечером глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о массированном ударе по городу. В результате атаки пострадали три человека.
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