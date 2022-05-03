У Херсоні відновили мобільний зв'язок

Херсонська обласна державна адміністрація оголосила про відновлення послуг мобільного зв'язку в захопленому військами РФ Херсоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОДА у Facebook.
Обласний центр знову з українським мобільним зв'язком. Фахівцям телеком-операторів вдалося відновити роботу мереж після завданих окупантами 30 квітня пошкоджень.
"Протягом трьох днів жителі обласного центру не могли зв'язатися з рідними та близькими, а також отримати інформацію про події в країні. Паралельно інформаційні ресурси окупантів розповсюджували фейки про те, що розпорядження відключити зв'язок дала українська влада. Наразі мобільний зв'язок потрохи відновлюється", – йдеться в повідомленні.
З відновленням інтернету, за інформацією ОДА, ситуація складніша. Оскільки ушкоджене обладнання знаходиться у зоні бойових дій, то його спробують відновити з території Миколаївської області.
Нагадаємо, що російські окупанти готують захоплені території до "возз'єднання" з РФ.
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