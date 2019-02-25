У Херсоні створять перший український плавучий космодром

Херсонський державний завод "Паллада" готовий до співпраці

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова" (Днипро) планирует создать в Украине плавучую платформу для запуска ракет. Об этом заявил генеральный директор Государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" Сергей Войт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, в Украине нет собственного космодрома, хотя сам только "Южмаш" специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы.

"Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно в Херсонской области", - сказал Войт.

Войт также отметил, что Херсонский государственный завод "Паллада", на котором изготавливают плавучие сооружения, готов к сотрудничеству и партнерству.

"Наши инженеры искали варианты, рассматривали много вопросов. Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с "Укроборонпромом" мы решили сделать такую ​​платформу на херсонском предприятии "Паллада", - объяснил гендиректор Южмаша.

Напомним, ранее Государственное космическое агентство Украины (SSAU) предложило построить космодром за пределами авиабазы Кертин (Кимберли, Австралия).