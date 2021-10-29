У Херсоні в школах продовжили дистанційне навчання

У Херсоні для учнів 1-11 класів та закладів позашкільної освіти продовжили дистанційне навчання. Школярі у віддаленому режимі продовжать навчатися до 6 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської міської ради. Таке рішення 29 жовтня прийняла міська комісія з ТЕБ і НС. За словами в. о. заступника мера Сергія Циганка, в школах Херсона 110 учнів хворіють на коронавірус, і тенденція поки не йде на зменшення. Також керівникам вищої освіти, які перебувають на території міста, рекомендували запровадити дистанційну форму навчання з 1 по 6 листопада 2021 року.