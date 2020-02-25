У Херсоні в результаті негоди на жінку впав карниз, постраждала в комі

У Херсоні в результаті негоди, викликаної ураганом, на жінку впав карниз. Постраждала перебуває в комі, йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської міськради.

Повідомляється, що 68-річну жінку госпіталізували в обласну лікарню із забійною раною тім'яної області - на неї впав карниз, зірваний вітром.

Після операції вона в комі, лікарі оцінюють її стан як важкий.

Крім того, в лікарні з струсами знаходяться 13-річна дівчина і 21-річний хлопець.

Раніше повідомлялося, що в Херсоні, внаслідок негоди, яка стала причиною падіння дерева, було травмовано дитину 2007 року народження. Дитину госпіталізували у лікарню.

Також РБК-Україна писало, що з 24 лютого в Україні вирував штормовий вітер. Багато регіонів постраждали від негоди. Ураганні пориви вітру зривали дахи і валив дерева, внаслідок чого кілька осіб постраждало та одна жінка загинула.

Зокрема, у Львівській області буревій залишив без світла 70 населених пунктів. Повалені вітром дерева не тільки зірвали лінії електропередач, а також заблокували проїзд залізничного транспорту. В результаті, 24 лютого збився графік руху 5 поїздів, які прямували через Львівську область.