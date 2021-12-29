У Херсоні провели унікальну операцію. Лікарі видалили тромб з мозкових артерій

"У Херсоні вперше була проведена унікальна операція з видалення тромбу з мозкових артерій. Лікарі опановують тромбекстракцією - прогресивну методику в лікуванні ішемічного інсульту", - йдеться в повідомленні.

Така операція в Херсонській області проводилася вперше.

Як стало відомо, тромбекстракцію проводили 63-річній мешканці Херсона, у якої несподівано ослабли кінцівки прямо на вулиці. Жінка попросила допомоги у перехожих, які і передали її лікарям. В ході огляду було встановлено, що у пацієнтки тромбоз правої середньомозкової артерії. Відразу було прийнято рішення про оперативне втручання.

"Сучасні методи припускають якнайшвидше відкриття артерії", - розповів завідувач судинною хірургією Євген Гардубей, зазначивши при цьому, що перший варіант - тромболітична терапія, яку можна проводити в дуже короткий час - максимум 3-4,5 години, другий - оперативне втручання, яке досить ефективно і малотравмуюче для пацієнта.

"Перевага операції в тому, що вона може відбуватися в більш пізні терміни - 6-8 або 12 годин. Для порятунку херсонки було застосовано два варіанти. Жінці пощастило. Якщо при вступі до лікарні вона не могла поворухнути ні рукою, ні ногою, то на операційному столі їх функції були відновлені повністю", - розповіли в лікарні.