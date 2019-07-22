У Херсоні перевернувся автобус з бюлетенями

У Херсоні перевернувся мікроавтобус, який перевозив виборчі бюлетені після дня голосування на позачергових виборах до Верховної Ради. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Як зазначається, аварія сталась близьео 6:00 в Херсоні на розі вулиць Театральна та Воронцовська. На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водій автомобіля "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю Volkswagen Transporter.

"У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся. Як з’ясувалося, автомобіль Volkswagen здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії", - додали у поліції.

В результаті ДТП постраждали працівниця поліції, яка їхала в мікроавтобусі. Члени ДВК не постраждали. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Наразі бюлетені непошкодженими передані членам ОВК", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, у Харківській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю службового автомобіля поліції. Екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик на автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався автомобіль Ford, який не пропустив поліцейський автомобіль, в результаті чого сталося лобове зіткнення. В результаті аварії двоє співробітників поліції з тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Ізюмську центральну міську лікарню.