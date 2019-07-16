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У Херсоні кандидати від "Опоблоку" та "Слуги народу" зустрінуться на дебатах


Дебати відбудуться завтра

Політичні дебати між кандидатами по 182 округу Василем Федіним ("Опозиційний блок") та Павлом Павлішем ("Слуга народу") відбудуться 17 липня о 19.00 на території Променад Плаза Гвардійської Дивізії, 22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Федіна.

"21 червня відбудуться вибори. Херсонці повинні знати хто є хто. Вони самі вирішать, за кого голосувати. За людей з реальними справами або нібито нові обличчя. За програму відновлення херсонських заводів, пропоновану моєю командою, або нові експерименти над країною. Я викликаю тебе на дебати. Будь чоловіком", - заявив Федін.

Павло Павліш погодився на зустріч.

"Спасибі за прийнятий виклик. Пропоную взяти за основу правила дебатів, використані в президентській компанії 2019 року, які пройшли на стадіоні "Олімпійський", - заявив Федін.

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