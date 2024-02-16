RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Херсон ночью был под обстрелом, троллейбусы не ходят

Фото: в Херсоне остановились троллейбусы из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Он отметил, что в результате ночных вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть. Поэтому утром не смогли вывести троллейбусы на маршруты.

Специалисты "Херсонэлектротранс" уже приступили к работам по восстановлению. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии.

Сроки возобновления движения троллейбусов в Херсоне пока не известны.

Ситуация в Херсоне и области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны, в рамках которого удалось освободить Херсон и правобережную часть области.

Херсон был одним областным центром, оккупированным россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Так, недавно в результате обстрелов города пострадал ребенок и погиб 19-летний парень.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонтролейбус