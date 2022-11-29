Херсон глазами волонтера. Как город приходит в себя от оккупации и радуется освобождению от россиян

– А по какому времени мы сейчас живем? – спросила у меня бабушка из недавно освобожденного Херсона.

– Хм… А, поняла, о чем вы. Да, наверное, здесь также переведут часы на час вперед, - объяснила я.

Херсонцы все это время жили в "часах оккупации", ловя секундные моменты мобильной связи, чтобы дозвониться родным. У них забрали украинские стартовые пакеты и выдали свои. Сначала давали свертки гуманитарки, а затем "закручивали гайки режима".

За слова об украинском Скадовске людей находили убитыми. А за символику своей родной страны – бросали на подвал и выбивали информацию, о чем рассказала та же бабушка, которая и спрашивала о времени. Впоследствии ее слова начнут подтверждаться в отчетах правоохранительных органов.

Средина ноября. Мы приехали в город, который девять месяцев был оторван от украинской земли. Сюда нельзя было добраться на автобусе или поездом. И не потому, что нет маршрутов. Все это время Херсон был под российской оккупацией, от которой теперь отмывают украинский город как укоренившийся жир на старой плите.

Как только информация об освобождении появилась в инфопространстве, сотни волонтеров со всей страны как муравьи начали свозить необходимую продукцию и одежду для людей южного региона. Мы – одни из них. Привезли каши, муку, макароны, сахар, а также несколько буржуек и медикаменты.

Первое впечатление относительно Херсона, как к человеку, которого не видел все эти месяцы, но помню веселым, в желтом ярком плаще в центре города с криками "Слава Украине!". Сейчас он выглядит одетым, не голодным. Но если присмотреться, то плащ затерся и стал грязным после месяцев отсутствия воды и избиений по подвалам пыточных. Смех превратился в подозрительный взгляд к незнакомцам. И только улыбка надежды и крепкое "Слава Украине" прорывается на черном, худом лице.

Сегодня мы снова знакомимся с Херсоном и становимся теми, кто его выслушает. Принимаем их истории и добавляем их в список новых военных преступлений Российской Федерации на территории Украины. О пытках током, жестоких избиениях на допросах, выбивании информации о Вооруженных силах Украины. Людей, которых забирали на подвал, морили голодом и жаждой те, кто пришел сюда с "освобождением".

Пока едем по городу и ищем точку, где бы начать раздавать гуманитарку, увидели детей. Решили остановиться, чтобы угостить конфетами. Они крепко обняли в ответ и воскликнули "Слава Украине". Это место и стало точкой выдачи. Почти сразу к нам начали подходить люди со словами:

– А что это? Можно нам?

Большинство интересовало хлеб, его постоянно просили. Образовалась стихийная очередь, люди один за другим стояли и ждали своей "доли". Впрочем, не было такой паники, которую мы встречали при выдаче помощи в Изюме, где местные налетели и брали себе побольше. В Херсоне это проходило спокойно.

Пока раздавали продукты, к нам подошла женщина, попросившая одну из буржуек. Дождалась, пока мы закончим с раздачей, и уже вместе поехали в ее дом. Там вышла соседка, которая тоже попросила один из этих котлов. Всем херсонцам хочется поделиться переживаниями и рассказать "свои" истории встречи с украинскими войсками, так мы и начали слушать.

– Мы сидели во дворе. Говорили. У нас ведь ни связи, ни интернета. Мы ничего не знали, что происходит. Только кто-то говорил, что наши уходят. Когда вдруг увидели технику. Одна за другой. И с украинским флагом. Мы сразу начали плакать. Неужели, неужели мы наконец-то освобождены, - вспоминает со слезами на глазах Светлана.

Она прятала флаг под котлом в своем доме, соседка – в гараже. Да, чтобы оккупанты не могли найти. Даже, несмотря на риск "получить по голове", люди все равно сохраняли украинскую символику. Во время разговора Светлана не выдержала и побежала в дом, чтобы взять свой флаг. Надела на себя, выходит счастливая и со слезами на глазах. Кажется, херсонцам нужно время, чтобы выплакать все дни оккупации и выговориться.

– Да. Мы без света, без связи, без отопления. Но главное, что не в России. Мы – херсонцы и мы – Украина. Нам не нужна Россия, – гордо говорят женщины южного города.

Такой поддержки, кажется, не ожидали и сами военные, которым местные не дают и шагу ступить – хотят обнять и поблагодарить. Здесь люди ценят украинскую землю, культуру, историю, и эти семена прорастают в будущем поколении.

– Атмосфера в Херсоне такая… Дети, подходят к нам. Говорят, что хотят быть похожими на нас. Дарят ленты, обнимают. Нам тяжело удержаться. Это очень приятно, – рассказал боец 73 полка ССО, который вместе с собратьями один из первых заходил в освобожденный город.

Кроме того, эти воины защищают города и освобождают территории, они еще и находят время и возможность "сброситься" и закупить продукты для местных жителей. Наверное, это то, что никогда не поймет русский солдат, только насилующий и стреляющий людей. Преступления которого сейчас начинают раскрывать в Херсоне.

Мы быстро раздали пакеты помощи и пошли на центральную площадь. Ухватить немного патриотической атмосферы. Сегодня серый город зажегся голубовато-желтыми флагами, которые виднеются на автомобилях, домах, одежде, в руках маленьких детей.

Центральная площадь ежедневно наполнена людьми, которые скандируют "Слава Украине" и напоминают времена Революции Достоинства. В центре стоит памятник, на котором висят флаги и граффити с Валерием Залужным. Рядом большая очередь людей за украинскими стартовыми пакетами, они просто хотят позвонить своим и сказать, что все хорошо. Вокруг бегают дети и смеются. Наконец детский смех раздался по всему Херсону.

Никто не говорит о "конце войны", все набираются сил на дальнейшую работу. Города востока, которые годами оставались под оккупацией, вряд ли будут встречать ВСУ как Херсон, но в тот момент все области объединятся в одном слове: "Украина". И это будет еще сильнее.

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Все, кто хочет поддержать волонтеров VATRA и помочь военным и гражданским на освобожденных территориях, присоединяйтесь финансово.

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