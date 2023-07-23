Хэмилтон будет стартовать первым в Будапеште рядом с Ферстаппеном

Британский пилот показал лучшее время на автодроме "Хунгароринг". В финальной попытке он проехал круг за 1:16.609 минуты.

После первого сегмента квалификации выступления прекратили пилоты "Уильямса" Сарджент и Албон, гонщик "Хааса" Магнуссен, Расселл ("Мерседес") и Цунода из "Альфа Таури". Во втором же из борьбы выбыли Гасли ("Альпин"), пилот "Астон Мартина" Стролл, Риккардо из "Альфа Таури", гонщик "Альпин" Окон и немного неожиданно Сайнс ("Феррари").

В финальном сегменте после первых попыток сформировалась тройка в составе представителей "Ред Булла", "Мерседеса" и "Макларена" с Ферстаппеном, Хэмилтоном и Норрисом соответственно. Трио претендентов разделили чуть менее трех десятых секунд.

А вот в последней действующий чемпион улучшить время не сумел. Норрис же лишь немного сократил отставание, а вот Хэмилтон проехал круг на 0.003 секунды быстрее. Далее стартуют пилот "Макларена" Пиастри, Чжоу ("Альфа Ромео"), гонщик "Феррари" Леклер, Боттас из "Альфа Ромео", Алонсо ("Астон Мартин"), второй пилот "Ред Булл" Перес и Хюлькенберг ("Хаас").

Гонка в окрестностях Будапешта состоится в воскресенье, 23 июля. Старт гонки назначен на 16:00 по киевскому времени. Продолжительность – 70 кругов.